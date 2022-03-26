Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова пожелала удачи команде «Время первых» на Кубке Первого канала. Год назад Трусова выступала за эту команду, но на этот раз решила пропустить турнир.

«Время первых». Удачи!» — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

На фото Трусова вместе с двукратным серебряным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой, которая год назад была капитаном команды «Время первых». Рядом с Александрой также новый капитан синих Марк Кондратюк и Александр Самарин.

Накануне команда «Время первых» уступила «Красной машине» в прыжковом турнире, но индивидуальные соревнования выиграл Кондратюк.