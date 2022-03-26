Украинские танцоры Назарова и Никитин снялись с произвольной программы на ЧМ-2022

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин не выйдет на лёд в произвольной программе на чемпионате мира в Монпелье (Франция). Фигуристы снялись с произвольной программы. В ритм-танце Назарова и Никитин показали 16-й результат, набрав 66,76 балла.

Таким образом, из всех украинских фигуристов обе программы на чемпионате мира откатал только Иван Шмуратко, занявший последнее, 23-е место из всех участников, вышедших в финал.

Напомним, украинские фигуристы выступали на чемпионате мира в тренировочной форме национальной команды в цветах флага своей страны.

Российские фигуристы были отстранены от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

Напомним, в соревнованиях танцоров лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Второе и третье места занимают американские дуэты Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.