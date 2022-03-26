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Эдмундс: только Губанова сделала два чистых каскада три — три на чемпионате мира

Эдмундс: только Губанова сделала два чистых каскада три — три на чемпионате мира
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Чемпионка Турнира четырёх континентов — 2015 в женском одиночном катании американская фигуристка Полина Эдмундс высказалась о произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

Золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. Серебряным призёром стала Луна Хендрикс из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью. Благодаря успешному произвольному прокату представляющая Грузию Анастасия Губанова сумела подняться с 14-го места после короткой программы на шестое итоговое.

«Что сказать… Я разочарована, увидев так много недокрученных до пол-оборота комбинаций тройных прыжков, которые были замечены и нет. Стоит отметить, что Анастасия Губанова была единственной фигуристкой, сделавшей два чистых каскада три – три», — написала Эдмундс на своей странице в «Твиттере».

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