Эдмундс: только Губанова сделала два чистых каскада три — три на чемпионате мира

Чемпионка Турнира четырёх континентов — 2015 в женском одиночном катании американская фигуристка Полина Эдмундс высказалась о произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате мира в Монпелье (Франция).

Золотую медаль завоевала японка Каори Сакамото. Серебряным призёром стала Луна Хендрикс из Бельгии, бронзовым – американка Алиса Лью. Благодаря успешному произвольному прокату представляющая Грузию Анастасия Губанова сумела подняться с 14-го места после короткой программы на шестое итоговое.



«Что сказать… Я разочарована, увидев так много недокрученных до пол-оборота комбинаций тройных прыжков, которые были замечены и нет. Стоит отметить, что Анастасия Губанова была единственной фигуристкой, сделавшей два чистых каскада три – три», — написала Эдмундс на своей странице в «Твиттере».