Камила Валиева обратилась к болельщикам после короткой программы на Кубке Первого канала

Первой короткую программу в женском одиночном катании на Кубке Первого канала в Саранске показала Камила Валиева.

Она не стала исполнять тройной аксель, ограничившись прыжком в два оборота. Затем Валиева чисто прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Это первое выступление Валиевой после Олимпийских игр – 2022. Зал встретил Камилу овациями. Судьи оценили её прокат в 83,63 балла.



«Это просто невероятные ощущения — кататься при полном зале. Радуешься, что даришь наслаждение зрителям и судьям, этого очень не хватало на Олимпиаде. Спасибо, что нашли время и пришли сюда», — сказала Валиева после проката.

На Кубке Первого канала Валиева выступает за команду «Время первых», капитаном которой является Марк Кондратюк.