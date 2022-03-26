Камила Валиева обратилась к болельщикам после короткой программы на Кубке Первого канала
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Первой короткую программу в женском одиночном катании на Кубке Первого канала в Саранске показала Камила Валиева.
Она не стала исполнять тройной аксель, ограничившись прыжком в два оборота. Затем Валиева чисто прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Это первое выступление Валиевой после Олимпийских игр – 2022. Зал встретил Камилу овациями. Судьи оценили её прокат в 83,63 балла.
«Это просто невероятные ощущения — кататься при полном зале. Радуешься, что даришь наслаждение зрителям и судьям, этого очень не хватало на Олимпиаде. Спасибо, что нашли время и пришли сюда», — сказала Валиева после проката.
На Кубке Первого канала Валиева выступает за команду «Время первых», капитаном которой является Марк Кондратюк.
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