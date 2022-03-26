Медведева — Туктамышевой: Лиза, я твоя самая большая фанатка

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева обратилась к Елизавете Туктамышевой после проката на Кубке Первого канала в Саранске.

Туктамышева представила новую короткую программу под Freedom певицы Beyoncé и Кендрика Ламара. Елизавете удался фирменный тройной аксель. Затем был исполнен эталонный тройной лутц — тройной тулуп. Завершила программу Елизавета отличным тройным флипом. Судьи оценили её прокат в 81,63 балла.

«Лиза, я твоя самая большая фанатка. Мы за тебя очень переживали, глотки разорвали. Как сейчас себя чувствуешь после огненного проката?» — спросила Медведева.

«Новую программу всегда катать сложнее», — ответила Туктамышева.

Туктамышева заняла третье место, уступив Камиле Валиевой и Анне Щербаковой. Однако благодаря прокатам Камилы и Елизаветы «Время первых» вышло в лидеры Кубка Первого канала после коротких программ.