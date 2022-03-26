Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева — Туктамышевой: Лиза, я твоя самая большая фанатка

Медведева — Туктамышевой: Лиза, я твоя самая большая фанатка
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева обратилась к Елизавете Туктамышевой после проката на Кубке Первого канала в Саранске.

Туктамышева представила новую короткую программу под Freedom певицы Beyoncé и Кендрика Ламара. Елизавете удался фирменный тройной аксель. Затем был исполнен эталонный тройной лутц — тройной тулуп. Завершила программу Елизавета отличным тройным флипом. Судьи оценили её прокат в 81,63 балла.

«Лиза, я твоя самая большая фанатка. Мы за тебя очень переживали, глотки разорвали. Как сейчас себя чувствуешь после огненного проката?» — спросила Медведева.

«Новую программу всегда катать сложнее», — ответила Туктамышева.

Туктамышева заняла третье место, уступив Камиле Валиевой и Анне Щербаковой. Однако благодаря прокатам Камилы и Елизаветы «Время первых» вышло в лидеры Кубка Первого канала после коротких программ.

Команда Кондратюка выбилась вперёд на Кубке Первого канала! Всё благодаря девушкам Команда Кондратюка выбилась вперёд на Кубке Первого канала! Всё благодаря девушкам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022