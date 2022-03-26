Кондратюк и Щербакова сравнили Кубок Первого канала с чемпионатом мира

Капитаны команд на Кубке Первого канала олимпийские чемпионы Марк Кондратюк и Анна Щербакова сравнили турнир, который проходит в Саранске, с чемпионатом мира, от участия в котором российских фигуристов отстранили.
«Знаете, я не вправе говорить за других людей. Что касается меня, я отношусь к Кубку Первого канала как к соревнованиям. Да, с элементами шоу, но это полноценный турнир, и никто не выходит вроде бы просто по приколу кататься. Все выходят как на обычный старт», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Я могу сказать, что, как мы видели, все ребята катают полноценные соревновательные программы, поэтому, безусловно, надо относиться к этому как к полноценному соревнованию. Но я бы не сравнивала это. Отдельно есть чемпионат мира, отдельно есть Кубок Первого канала. Да, это соревнование, но также стараемся всем людям подарить праздник фигурного катания этого вида спорта», — сказала Щербакова.
- 26 марта 2022
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