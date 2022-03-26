Тарасова прокомментировала первый прокат Валиевой после Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат короткой программы Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Саранске. Это первое выступление фигуристки после Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

Валиева не стала исполнять тройной аксель, ограничившись прыжком в два оборота, затем чисто прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

«Что касается первого проката Валиевой после Олимпиады, она профессионал! У таких педагогов катается! Только так и должна была выполнить свою программу, чисто», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Отметим, что именно прокат Валиевой и также выступающей за «Время первых» Елизаветы Туктамышевой принёс команде Марка Кондратюка небольшой перевес после короткой программы – 72-71.