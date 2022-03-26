Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк: нужно серьёзно усложняться, без этого на мировом уровне делать нечего

Марк Кондратюк: нужно серьёзно усложняться, без этого на мировом уровне делать нечего
Комментарии

Марк Кондратюк прокомментировал прокат короткой программы на Кубке Первого канала в Саранске. Олимпийский чемпион в команде впервые исполнил на соревнованиях четверной лутц.

«Прокат был с попеременным успехом. Пока попробовал сделать лутц, каскад можно было исполнять чище. Что касается победы, то об этом ещё рано говорить, только первый день. Конечно, рад, что сегодня мы взяли временное лидерство, но это ещё ни о чём не говорит.

Стабилен ли лутц? Пока один из одного. Серьёзно нужно усложняться, без этого на мировом уровне делать, к сожалению, нечего.

Буду ли исполнять четверной лутц в произвольной? Не исключено», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После коротких программ «Время первых» лидирует, опережая «Красную машину» на 1 очко – 72-71.

«Может, ещё подерёмся?» Эмоции Щербаковой и Кондратюка на Кубке Первого канала «Может, ещё подерёмся?» Эмоции Щербаковой и Кондратюка на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022