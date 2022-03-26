Марк Кондратюк: нужно серьёзно усложняться, без этого на мировом уровне делать нечего

Марк Кондратюк прокомментировал прокат короткой программы на Кубке Первого канала в Саранске. Олимпийский чемпион в команде впервые исполнил на соревнованиях четверной лутц.

«Прокат был с попеременным успехом. Пока попробовал сделать лутц, каскад можно было исполнять чище. Что касается победы, то об этом ещё рано говорить, только первый день. Конечно, рад, что сегодня мы взяли временное лидерство, но это ещё ни о чём не говорит.

Стабилен ли лутц? Пока один из одного. Серьёзно нужно усложняться, без этого на мировом уровне делать, к сожалению, нечего.

Буду ли исполнять четверной лутц в произвольной? Не исключено», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

После коротких программ «Время первых» лидирует, опережая «Красную машину» на 1 очко – 72-71.