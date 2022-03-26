Щербакова объяснила, почему волновалась, катая короткую программу на Кубке Первого канала

Анна Щербакова рассказала о своей деятельности в качестве капитана команды «Красная машина» на Кубке Первого канала.



«Я всегда очень переживаю, когда смотрю прокаты других ребят, особенно, если знаю их лично, и особенно, если они в моей команде. Когда мы вместе соревнуемся, конечно, я переживаю за каждый элемент, очень стараюсь поддерживать ребят, и сегодня я как раз переживала на своём прокате именно из-за того, что понимала, что теперь в ответ не могу их подвести. Сама я, конечно, тоже от этого нервничала.



Конечно, стараемся ребятам создать максимально комфортную атмосферу, поддерживаем их, стараемся всё максимально празднично украсить, поддержать. Но всё-таки все профессионалы, каждый спортсмен своё дело знает, мы просто стараемся сделать так, чтобы они чувствовали, что они часть команды и что каждый из них очень важен. Каждое выступление, каждый прыжок — всё это для нас очень важно.

Завтра ещё произвольная программа, я думаю, что все чувствуют, что короткая — это ещё не вся сделанная работа, так что главные эмоции у всех будут завтра», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.