Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова объяснила, почему волновалась, катая короткую программу на Кубке Первого канала

Щербакова объяснила, почему волновалась, катая короткую программу на Кубке Первого канала
Комментарии

Анна Щербакова рассказала о своей деятельности в качестве капитана команды «Красная машина» на Кубке Первого канала.

«Я всегда очень переживаю, когда смотрю прокаты других ребят, особенно, если знаю их лично, и особенно, если они в моей команде. Когда мы вместе соревнуемся, конечно, я переживаю за каждый элемент, очень стараюсь поддерживать ребят, и сегодня я как раз переживала на своём прокате именно из-за того, что понимала, что теперь в ответ не могу их подвести. Сама я, конечно, тоже от этого нервничала.

Конечно, стараемся ребятам создать максимально комфортную атмосферу, поддерживаем их, стараемся всё максимально празднично украсить, поддержать. Но всё-таки все профессионалы, каждый спортсмен своё дело знает, мы просто стараемся сделать так, чтобы они чувствовали, что они часть команды и что каждый из них очень важен. Каждое выступление, каждый прыжок — всё это для нас очень важно.

Завтра ещё произвольная программа, я думаю, что все чувствуют, что короткая — это ещё не вся сделанная работа, так что главные эмоции у всех будут завтра», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Может, ещё подерёмся?» Эмоции Щербаковой и Кондратюка на Кубке Первого канала «Может, ещё подерёмся?» Эмоции Щербаковой и Кондратюка на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022