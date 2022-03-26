Фигуристы Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли чемпионат мира во Франции

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), разыграны медали в танцах на льду.

Победу с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие по сумме двух программ 229,82 балла. Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 226,98 балла.

Улучшили французы и мировой рекорд в произвольном танце. Теперь он равен 137,09 балла. Прежнее достижение (136,58) они установили на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими стали их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.



Российские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира, поэтому действующие победители Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены права на защиту титула.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция

Танцы на льду



1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 229,82

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 222,39.

3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 216,83.

4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 209,92.

5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 202,70…

15. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 165,38.