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Фигуристы Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли чемпионат мира во Франции

Фигуристы Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли чемпионат мира во Франции
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На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), разыграны медали в танцах на льду.

Победу с новым мировым рекордом одержали хозяева льда Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие по сумме двух программ 229,82 балла. Французы побили своё же достижение, установленное на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Тогда Габриэла и Гийом получили 226,98 балла.

Улучшили французы и мировой рекорд в произвольном танце. Теперь он равен 137,09 балла. Прежнее достижение (136,58) они установили на этапе Гран-при в Японии в 2019 году.

Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, третьими стали их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Российские фигуристы отстранены от участия в чемпионате мира, поэтому действующие победители Виктория Синицина и Никита Кацалапов лишены права на защиту титула.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Танцы на льду

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 229,82
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 222,39.
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 216,83.
4. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 209,92.
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 202,70…
15. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 165,38.

Фигурное катание. ЧМ-2022. Монпелье, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
26 марта 2022, суббота. 19:05 МСК
Окончено
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