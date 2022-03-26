Кондратюк: хотелось бы выиграть Кубок Первого канала и привести к победе Медведеву

Капитан команды «Время первых» на Кубке Первого канала – 2022 Марк Кондратюк объяснил, почему для него важно выиграть этот турнир вместе с Евгенией Медведевой.

На Кубке Первого канала в 2021 году капитаном команды «Время первых» была Медведева. Одним из самых ярких моментов того турнира были слёзы Евгении во время проката произвольной программы никому тогда не известного Кондратюка.

«Говорил, что для меня главный незакрытый гештальт – выиграть Кубок Первого канала вместе с Женей Медведевой? Не всё нужно воспринимать так буквально и конкретно (смеётся). Конечно, это шутка, но хотелось бы выиграть этот турнир, почему бы и нет? И привести к победе Женю. В прошлый раз мы стали вторыми, теперь у нас есть шанс побороться», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Медведева на турнире берёт интервью у фигуристов команды «Время первых» после прокатов. После коротких программ команда Кондратюка выигрывает у «Красной машины» — 72-71.