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Сборная Японии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по фигурному катанию

Сборная Японии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по фигурному катанию
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Сборная Японии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по фигурному катанию, который завершился в Монпелье (Франции). Японские спортсмены завоевали четыре медали – две золотые и две серебряные. На счету сборной США пять наград – одна золотая, одна серебряная и три бронзовые.

Единственное золото сборной Франции принёс танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Также чемпионами мира стали японцы Сёма Уно и Каори Сакамото, а также американская спортивная пара Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер.

Медальный зачёт чемпионата мира

Напомним, российские фигуристы не приняли участия в чемпионате мира, так как были отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине. Права защитить титулы чемпионов мира были лишены Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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