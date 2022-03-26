Сборная Японии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по фигурному катанию, который завершился в Монпелье (Франции). Японские спортсмены завоевали четыре медали – две золотые и две серебряные. На счету сборной США пять наград – одна золотая, одна серебряная и три бронзовые.

Единственное золото сборной Франции принёс танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Также чемпионами мира стали японцы Сёма Уно и Каори Сакамото, а также американская спортивная пара Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер.

Напомним, российские фигуристы не приняли участия в чемпионате мира, так как были отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине. Права защитить титулы чемпионов мира были лишены Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.