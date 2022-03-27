Фигуристка, которую унесли на носилках после падения на ЧМ, обратилась к болельщикам

Американская фигуристка Эшли Кейн-Гриббл, выступающая в паре с Тимоти Ледюком, обратилась к болельщикам.

Напомним, после исполнения параллельного тройного сальхова в произвольной программе Кейн-Гриббл неудачно приземлилась и болезненно упала. Эшли долго не могла подняться даже с помощью партнёра, она держалась за голову, со льда фигуристку унесли на носилках.

«Спасибо за всю любовь и поддержку, которые обрушились на меня в последние два дня. Это было очень ценно и позволило мне не чувствовать себя в изоляции.

Чувствую себя сейчас потерянной и разбитой. Но я буду в порядке. Меня так поддерживают тут, во Франции, вся моя команда, люди, которые рядом со мной. Мне напоминают про все крутые моменты этого сезона.

И хотя то, что со мной произошло, конечно, сильно занимает мои мысли, я стараюсь думать о хорошем, учусь уважать себя, переживаю это очень эмоционально сложное время. Борюсь с ненавистью к самой себе, мне так стыдно. Но мне помогают справиться с этим. Поэтому всем спасибо.

Этот сезон был невероятный. Мы стали чемпионами США, поехали на Олимпиаду. Сейчас тяжело, да, но когда-нибудь я оглянусь и пойму, что это всего лишь небольшой эпизод в моей карьере. Я справлюсь.

У меня сотрясение, меня захлестывают эмоции. Но мне помогают, это хорошо. Ещё увидимся, спасибо. Спасибо публике, вы были замечательные. Люблю вас», – обратилась Кейн-Гриббл к болельщикам в соцсетях.