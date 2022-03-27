Японские фигуристы провели лучший чемпионат мира в истории по количеству медалей

Сборная Японии выиграла медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье, показав лучший результат в своей истории. Японцы завоевали 4 медали – две золотые и две серебряные.

У сборной США – лучшее выступление за 56 лет – одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды. На чемпионате мира 1966 года они тоже выиграли 5 медалей (1-1-3).

Единственная дисциплина в этом году, в которой победу одержали не японцы и не американцы — танцы на льду. Золото сборной Франции принёс танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, побивший мировой рекорд.

Напомним, российские фигуристы не приняли участия в чемпионате мира, так как были отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине. Права защитить титулы чемпионов мира были лишены Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.