Японские фигуристы провели лучший чемпионат мира в истории по количеству медалей

Сборная Японии выиграла медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье, показав лучший результат в своей истории. Японцы завоевали 4 медали – две золотые и две серебряные.
У сборной США – лучшее выступление за 56 лет – одна золотая, одна серебряная и три бронзовые награды. На чемпионате мира 1966 года они тоже выиграли 5 медалей (1-1-3).
Единственная дисциплина в этом году, в которой победу одержали не японцы и не американцы — танцы на льду. Золото сборной Франции принёс танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, побивший мировой рекорд.
Напомним, российские фигуристы не приняли участия в чемпионате мира, так как были отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине. Права защитить титулы чемпионов мира были лишены Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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