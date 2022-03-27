Роднина — о первом месте Щербаковой в рейтинге ISU: рядом с Анной никто не встанет

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на обновление рейтинга фигуристок на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Его возглавляет олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова.

«Рейтинг составляется, насколько я понимаю, на основе голосования, участия в соревнованиях для жеребьёвки на следующий год. Эти очки набираются суммарно: за этапы Кубков, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Щербакова выиграла Олимпийские игры. Рядом с Анной просто никто не встанет. Уже сезон закончился. Никто её не догонит», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!