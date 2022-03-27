Тарасова: место Валиевой в рейтинге ISU не имеет значения. Главное, что Камила у нас есть

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала седьмое место Камилы Валиевой в обновлённом рейтинге ISU.

«Говоря о других российских спортсменках в рейтинге ISU, все девочки присутствуют, все вошли. Место Камилы Валиевой в рейтинге ISU не имеет никакого значения. Неважно, где она там оказалась, на каком месте. Все всё видели. Главное, что она у нас такая есть!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, лидером зачёта в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Александра Трусова. На третьей — японка Каори Сакамото, ставшая чемпионкой мира.

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