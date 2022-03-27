Жулин: если наши фигуристки пропустят ещё год, они всё равно будут первыми в рейтинге ISU
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил обновлённый рейтинг ISU, в котором лидирует олимпийская чемпионка 2022 года, россиянка Анна Щербакова.
«Я бы даже близко не ставил Сакамото к нашим девочкам. Они сейчас — что-то умопомрачительное. Равных им просто в принципе нет. Какое может быть вообще сравнение, когда они выполняют четверные прыжки, аксели в три с половиной оборота, а у остальных даже близко такого нет. Всё закономерно. Думаю, если наши фигуристки пропустят ещё год, они всё равно будут в рейтинге на первых местах», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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