Обнародован порядок выступления фигуристов на Кубке Первого канала
Поделиться
Сегодня, 27 марта, в Саранске продолжится программа Кубка Первого канала по фигурному катанию. Обнародован порядок выступления участников. Напомним, турнир в Саранске стартовал накануне, 26 марта. Участников разбили на две команды.
Танцы на льду
1. Александра Степанова/ Иван Букин
2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов
Мужчины
1. Пётр Гуменник
2. Макар Игнатов
3. Марк Кондратюк
4. Андрей Мозалёв
5. Евгений Семененко
6. Михаил Коляда
Пары
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов
2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин
Женщины
1. Аделия Петросян
2. Камила Валиева
3. Софья Самоделкина
4. Майя Хромых
5. Анна Щербакова
6. Елизавета Туктамышева.
Комментарии
- 27 марта 2022
-
17:42
-
17:20
-
16:52
-
16:23
-
16:09
-
16:08
-
16:05
-
16:02
-
15:57
-
14:57
-
13:10
-
10:20
-
09:56
-
09:45
-
00:06
- 26 марта 2022
-
23:42
-
23:21
-
22:55
-
22:33
-
22:22
-
22:00
-
21:46
-
21:39
-
21:26
-
20:37
-
20:24
-
20:09
-
19:52
-
19:43
-
19:24
-
19:07
-
18:56
-
18:33
-
18:10
-
17:42
Партнерский контент