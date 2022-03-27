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Обнародован порядок выступления фигуристов на Кубке Первого канала

Обнародован порядок выступления фигуристов на Кубке Первого канала
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Сегодня, 27 марта, в Саранске продолжится программа Кубка Первого канала по фигурному катанию. Обнародован порядок выступления участников. Напомним, турнир в Саранске стартовал накануне, 26 марта. Участников разбили на две команды.

Танцы на льду

1. Александра Степанова/ Иван Букин
2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов

Мужчины

1. Пётр Гуменник
2. Макар Игнатов
3. Марк Кондратюк
4. Андрей Мозалёв
5. Евгений Семененко
6. Михаил Коляда

Пары

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов
2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

Женщины

1. Аделия Петросян
2. Камила Валиева
3. Софья Самоделкина
4. Майя Хромых
5. Анна Щербакова
6. Елизавета Туктамышева.

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