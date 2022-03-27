Обнародован порядок выступления фигуристов на Кубке Первого канала

Сегодня, 27 марта, в Саранске продолжится программа Кубка Первого канала по фигурному катанию. Обнародован порядок выступления участников. Напомним, турнир в Саранске стартовал накануне, 26 марта. Участников разбили на две команды.

Танцы на льду

1. Александра Степанова/ Иван Букин

2. Виктория Синицина / Никита Кацалапов

Мужчины

1. Пётр Гуменник

2. Макар Игнатов

3. Марк Кондратюк

4. Андрей Мозалёв

5. Евгений Семененко

6. Михаил Коляда

Пары

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов

2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

Женщины

1. Аделия Петросян

2. Камила Валиева

3. Софья Самоделкина

4. Майя Хромых

5. Анна Щербакова

6. Елизавета Туктамышева.