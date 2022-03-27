Синицина и Кацалапов опередили Степанову и Букина на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходит в Саранске, завершились соревнования в танцах на льду. Участвовали лишь две пары — Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин.

Лучший результат показали Синицина и Кацалапов, они набрали 137,84 балла. У Степановой и Букина — 133,24 балла. Отметим, что Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд, но их достижение не будет зафиксировано, так как речь идёт о внутрироссийском турнире.

После этих соревнований счёт у команд равный — 81:81.

Дальнейший порядок выступлений:

Мужчины

1. Пётр Гуменник

2. Макар Игнатов

3. Марк Кондратюк

4. Андрей Мозалёв

5. Евгений Семененко

6. Михаил Коляда

Пары

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов

2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

Женщины

1. Аделия Петросян

2. Камила Валиева

3. Софья Самоделкина

4. Майя Хромых

5. Анна Щербакова

6. Елизавета Туктамышева