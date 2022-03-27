Синицина и Кацалапов опередили Степанову и Букина на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходит в Саранске, завершились соревнования в танцах на льду. Участвовали лишь две пары — Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин.
Лучший результат показали Синицина и Кацалапов, они набрали 137,84 балла. У Степановой и Букина — 133,24 балла. Отметим, что Синицина и Кацалапов превзошли мировой рекорд, но их достижение не будет зафиксировано, так как речь идёт о внутрироссийском турнире.
После этих соревнований счёт у команд равный — 81:81.
Дальнейший порядок выступлений:
Мужчины
1. Пётр Гуменник
2. Макар Игнатов
3. Марк Кондратюк
4. Андрей Мозалёв
5. Евгений Семененко
6. Михаил Коляда
Пары
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов
2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
3. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин
Женщины
1. Аделия Петросян
2. Камила Валиева
3. Софья Самоделкина
4. Майя Хромых
5. Анна Щербакова
6. Елизавета Туктамышева
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