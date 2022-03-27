Бойкова и Козловский выиграли произвольную программу на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала по фигурному катанию завершилась произвольная программа у спортивных пар. Лучший результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 162,14 балла.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Победителям они уступили менее балла. Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Напомним, Кубок Первого канала является командным турниром. После соревнований пар команда «Красная машина» ведёт со счётом 122:119.

Кубок Первого канала. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 162,14 балла.

2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 161,53 балла.

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 159,73 балла.

4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин — 145,00 балла.

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