Бойкова и Козловский выиграли произвольную программу на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала по фигурному катанию завершилась произвольная программа у спортивных пар. Лучший результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 162,14 балла.
Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Победителям они уступили менее балла. Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Напомним, Кубок Первого канала является командным турниром. После соревнований пар команда «Красная машина» ведёт со счётом 122:119.
Кубок Первого канала. Спортивные пары. Произвольная программа
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 162,14 балла.
2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 161,53 балла.
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 159,73 балла.
4. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин — 145,00 балла.
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