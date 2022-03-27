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Валиева исполнила один ультра-си в произвольной программе на КПК

Валиева исполнила один ультра-си в произвольной программе на КПК
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Российская фигуристка Камила Валиева решила упростить произвольную программу на Кубке Первого канала в Саранске. 15-летняя спортсменка упростила контент по сравнению с тем, который был у неё на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Фигуристка исполнила лишь один четверной тулуп в начале проката. Ранее у неё на этом месте был сальхов. От квадов и тройного акселя Валиева отказалась. За прокат она набрала 173,88 балла. Валиева лидирует после выступления трёх участниц.

Кубок Первого канала — первый турнир для Валиевой после Олимпийских игр в Пекине (Китай). Там она оказалась в центре допингового скандала, из-за чего рисковала пропустить одиночный турнир.

В дальнейшем её допустили к соревнованиям, но Валиева, которая считалась явным фаворитом, заняла лишь четвёртое место. При этом в командном первенстве она завоевала золотую медаль.

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