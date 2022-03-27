Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от Кубка Первого канала

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась своими впечатлениями от завершившегося в воскресенье, 27 марта Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Все катались просто прекрасно! Катались со всеми элементами, никто ничего не выбрасывал из своих программ. Сделали всё на 100 процентов! Кто-то должен был выиграть, и выиграла «Красная машина».

Я очень рада, потому что этот турнир был заключительным для нашей команды. Сезон закончился прекрасными соревнованиями», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, что победителем командного первенства по фигурному катанию стала команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Она набрала 145 очков. Команда «Время первых», капитаном которой был Марк Кондратюк, набрала 141 балл.

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