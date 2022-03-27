Авербух считает, что команда Щербаковой по делу выиграла Кубок Первого канала

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух подвёл итоги Кубка Первого канала по фигурному катанию, который проходил в Саранске. Победу на турнире одержала команда «Красная машина», её капитаном была Анна Щербакова.
«Щербакова выиграла свой главный турнир в жизни — Олимпиаду. Сейчас и здесь выиграла абсолютно по делу. Рад за неё. Она — молодец!
Что касается победы «Красной машины», всё-таки это шоу-турнир. Не думаю, что здесь имеет смысл подводить какие-то итоги. Самое главное, чтобы турнир состоялся и поддерживали фигурное катание. Это такой турнир, который позволяет нашим ребятам оставаться в форме. Но я бы со спортивной точки зрения его не переоценивал»,— сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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