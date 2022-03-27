Этери Тутберидзе оказала первую помощь Анне Щербаковой на Кубке Первого канала

Во время командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию у олимпийской чемпионки Анны Щербаковой во время исполнения произвольной программы пошла кровь из носа. Первую помощь ей оказала наставница Этери Тутберидзе.

Фото: Дмитрий Голубович

Напомним, Щербакова одержала победу в произвольной программе у женщин. Она набрала 176,12 балла. Второй результат показала Камила Валиева, уступившая победительнице менее трёх баллов. Тройку лучших замкнула Елизавета Туктамышева.



Также отметим, что победителем командного первенства по фигурному катанию стала команда «Красная машина», капитаном которой являлась Анна. Фигуристы заработали в сумме 145 очков. Команда «Время первых», капитаном которой был Марк Кондратюк, набрала 141 балл.

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