Щербакова признала, что может завершить карьеру

Российская фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о возможном завершении карьеры. Спортсменку спросили, к чему она склоняется, завершить карьеру или продолжить выступление. Фигуристка признала, что отстранение от международных соревнований россиян заставляет её задуматься.



«В данный момент хочется отдохнуть, но это не распространяется на следующий сезон. Пока, я думаю, не только у меня так всё сумбурно. Никто не знает, что нас ждёт, поэтому я буду смотреть по ситуации. Пока хочется просто отдохнуть от этого сезона и прийти в себя, потому что, хоть он и был удачный, с яркими моментами, но для всех сложный, хочется выдохнуть, а дальше будем уже принимать решение ближе к новому сезону.



Может ли повлиять сумбурное будущее на решение? Наверное, напрямую влияет на моё решение. Да», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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