Щербакова рассказала об эмоциях от победы на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями от выступления на Кубке Первого канала в Саранске. Команда «Красная машина», капитаном которой была фигуристка, выиграла турнир.



«В первую очередь хочу сказать спасибо всем нашим ребятам из «Красной машины». Я очень горжусь ими, потому что каждый внёс максимальный вклад в эту победу, все выдавали невероятные прокаты, я очень за них рада, и, выступая последней из своей команды, я понимала, как и вчера, что не могу подвести команду, что хотелось красиво всё это завершить.



Также хочу сказать, что также переживали за ребят из «Времени первых», потому что за пределами этих соревнований мы вся одна большая команда и, конечно, очень за всех переживали, и многие выдавали также невероятные прокаты, так что, конечно, эмоции за всех испытывали. Ещё скажу, что невероятно радостно всё прошло, довольна абсолютно всем.



Какие ещё могут быть цели? Наверное, я никогда не ставила целями какие-то медали, поэтому у меня ничего не меняется», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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