Алексей Ягудин прокомментировал возможное завершение карьеры Анны Щербаковой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказал своё мнение о возможном завершении карьеры чемпионкой Игр в Пекине Анной Щербаковой.

«Понятия не имею, серьёзно ли Щербакова задумывается о завершении карьеры. Что касается спорта, там нет закономерностей — выигрывает сильнейший. Сегодня по прокатам произвольной программы она была самой сильной — по этой причине Щербакова и победила.

Любое завершение человеком своей карьеры — потеря в большей или меньшей степени. Аня Щербакова — гениальная личность. Несмотря на порой очень сложный тренировочный процесс, доказала, что она из когорты людей, на которых можно рассчитывать. Не один раз казалось, что, возможно, что-то да случится… Но нет. Ей было очень тяжело на чемпионате России, плюс-минус тяжело вкатывалась в чемпионат мира. Но она всё равно выстояла и всё сделала. Всё равно выиграла Олимпиаду, когда у неё буквально за неделю сломались ботинки. Щербакова — человек, которым можно восхищаться, восторгаться её способностью, как бы тяжело ни было, собираться именно в нужный момент. Всё это очень дорогого стоит.

Никакого «сумбура» во время этого командного турнира я не видел. Жизнерадостный и образованный человек, умеющий прекрасно формулировать свои мысли. Ещё она разбирается во многих вещах, помимо спорта. На турнире безупречным образом откатала короткую и произвольную программы. Как истинный капитан привела команду «Красной машины» к победе. На капитане был дополнительный груз: Щербакова с высоко поднятой головой пошла и доказала, что она по праву носит звание олимпийской чемпионки, и сделала всё, чтобы её команда победила», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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