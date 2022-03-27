Произвольная программа Камилы Валиевой на Кубке Первого канала. Видео

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева выступила с произвольной программой на Кубке Первого канала в Саранске.

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Фигуристка набрала 173,88 балла за прокат и заняла второе место. Напомним, победу в произвольной программе у женщин одержала Анна Щербакова. Она набрала 176,12 балла. Тройку лучших замкнула Елизавета Туктамышева.

Также отметим, что победителем командного первенства по фигурному катанию стала команда «Красная машина», капитаном которой была Щербакова. Фигуристы заработали в сумме 145 очков. Команда «Время первых», которую возглавлял Марк Кондратюк, набрала 141 балл.

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