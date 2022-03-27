Кондратюк заявил, что будет пытаться делать пять четверных прыжков

Российский фигурист Марк Кондратюк высказался о собственном выступлении на Кубке Первого канала. В произвольной программе он показал второй результат, уступив лишь Михаилу Коляде.
«Лучший прокат в карьере? Нет, не лучший в карьере, потому что ехалось очень тяжело. Рад, что пошёл на четыре четверных, что они получились. Но… Как я уже сказал в «кисс энд край», в прошлом году на дорожке шагов упал Дима Алиев, я решил поддержать своего друга.
Никаких вопросов к команде нет, каждый делал всё, что мог. У кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но я считаю, что мы дружно работали и у нас почти получилось.
Никакого расстройства нет. Конечно, это старт, но это праздник. И я счастлив, что такой праздник нам организовали. И счастлив, что я был частью этого праздника.
Четыре четверных? Я хотел пять. Должен был быть риттбергер. Но после лутца я понял, что не смогу, и остановился на четырёх.
Можно ли в дальнейшем ждать пять четверных? Да, по крайней мере, попытки точно, потому что с таким контентом можно уже соперничать на любом уровне. Я хочу этого», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 27 марта 2022
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