Анна Щербакова: что случилось с носом? Да, всё в порядке

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о привычном кровотечении из носа, случившемся с ней во время исполнения произвольной программы на Кубке Первого канала.

«Что случилось с носом? Да, всё в порядке. Это у меня с детства бывает такая проблема на тренировках, так что вообще не проблема», — приводит слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, первую помощь фигуристке оказала наставница Этери Тутберидзе.

Щербакова одержала победу в произвольной программе у женщин. Она набрала 176,12 балла. Второй результат показала Камила Валиева, уступившая победительнице менее трёх баллов. Тройку лучших замкнула Елизавета Туктамышева.

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