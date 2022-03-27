Кондратюк: на Кубке Первого канала поменял тактику и решил, что буду рисковать

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о впечатлениях от Кубка Первого канала. Спортсмен признался, что решил рисковать.



«На Олимпиаде каталось, конечно, тяжелее в моральном плане, здесь попроще.



Весь сезон я старался выступать по принципу «меньше, да лучше». Здесь я поменял тактику и решил для себя, что буду рисковать. Более-менее риск оправдался.



Что касается судейства, всё было абсолютно честно и команда Ани выиграла заслуженно, без каких-либо вопросов», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Команда Кондратюка «Время первых» уступила команде «Красная машина», капитаном которой была Анна Щербакова. Соревнования проходили в Саранске.

Российских фигуристов ранее отстранили от международных турниров.