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Алина Загитова прокомментировала победу команды Анны Щербаковой на Кубке Первого канала

Алина Загитова прокомментировала победу команды Анны Щербаковой на Кубке Первого канала
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова оценила победу команды «Красная машина» на Кубке Первого канала. Капитаном команды была чемпионка ОИ-2022 Анна Щербакова.

«И снова победа у «Красной машины»! Второй год подряд наша команда выигрывает Кубок Первого канала! Все поработали на отлично и вложились в общий результат. Поздравляю моих ребят, вы лучшие. Все участники большие молодцы, спасибо команде «Время первых» за поддержание здорового духа соперничества.

В этом году я была в качестве ведущей, но всё равно получила огромный заряд эмоций. Саранск, была рада видеть вас в стенах этой арены! Спасибо за тёплую встречу», — написала Загитова в соцсетях.

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