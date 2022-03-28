Алексей Ягудин — Алине Загитовой: слушай, а мы вновь чемпионы
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал победу команды «Красная машина» на Кубке Первого канала. Капитаном команды была чемпионка зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова. Год назад победа тоже досталась «Красной машине», тогда капитаном была чемпионка Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея) Алина Загитова.
«С победой, «Красная машина». В упорной борьбе выиграли во второй раз у команды «Время первых». Спасибо абсолютно всем фигуристам за борьбу. Вы мировая элита фигурного катания.
Алина, слушай, а мы вновь чемпионы», — написал Алексей Ягудин в соцсетях.
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