Алексей Ягудин назвал фигуристку, которая поразила его образованностью и взрослостью

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что 14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, поразила его образованностью и взрослостью.

«Этот ангел просто поразил меня своей образованностью и взрослостью в рассуждениях», — написал Ягудин в соцсетях и тегнул Петросян.

В сезоне-2021/2022 Петросян заняла четвёртое место на дебютном для неё чемпионате России среди взрослых, получив за две программы 233,97 балла. Это лучший результат фигуристки в сезоне. Она уступила только Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. На юниорском первенстве страны Петросян была пятой. В начале сезона на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии Петросян стала третьей, а в Словении одержала победу.

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