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Евгений Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала

Евгений Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал фигуристку, которая, по его мнению, была лучшей на Кубке Первого канала, который прошёл в Саранске в минувшие выходные. Плющенко выделил Веронику Жилину, занимающуюся в тренерской академии «Ангелы Плющенко».

«Чьё выступление на этом турнире я бы отметил? Вероника Жилина! Кого, как не её, я могу выделить. Она большая молодец. Хорошо прокаталась, особенно мне понравились её прыжковые элементы, отлично исполнила!» — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

Жилина выступила за команду «Время первых», капитаном которой был олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Победу одержала команда «Красная машина» во главе с чемпионкой ОИ-2022 Анной Щербаковой.

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