Евгений Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал фигуристку, которая, по его мнению, была лучшей на Кубке Первого канала, который прошёл в Саранске в минувшие выходные. Плющенко выделил Веронику Жилину, занимающуюся в тренерской академии «Ангелы Плющенко».

«Чьё выступление на этом турнире я бы отметил? Вероника Жилина! Кого, как не её, я могу выделить. Она большая молодец. Хорошо прокаталась, особенно мне понравились её прыжковые элементы, отлично исполнила!» — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

Жилина выступила за команду «Время первых», капитаном которой был олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях Марк Кондратюк. Победу одержала команда «Красная машина» во главе с чемпионкой ОИ-2022 Анной Щербаковой.

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