«Любовь спасёт мир». Глейхенгауз опубликовал фото с участниками Кубка Первого канала

Даниил Глейхенгауз, хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, опубликовал новое фото в социальных сетях. Он выложил фотографию, сделанную на Кубке Первого канала, который накануне завершился в Саранске. На фото Глейхенгауз предстал с участниками соревнований.

«Любовь спасёт мир», — подписал фото хореограф.



Турнир выиграла команда «Красная машина», капитаном которой была Анна Щербакова. Команда Марка Кондратюка «Время первых» заняла второе место.



Состав команды «Время первых»: Валиева, Туктамышева, Семененко, Самарин, Хромых, Жилина, Кондратюк (капитан), Мишина/Галлямов, Павлюченко/Ходыкин.



Состав команды «Красная машина»: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан), Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский.