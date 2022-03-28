«Любовь спасёт мир». Глейхенгауз опубликовал фото с участниками Кубка Первого канала
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Даниил Глейхенгауз, хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, опубликовал новое фото в социальных сетях. Он выложил фотографию, сделанную на Кубке Первого канала, который накануне завершился в Саранске. На фото Глейхенгауз предстал с участниками соревнований.
«Любовь спасёт мир», — подписал фото хореограф.
Турнир выиграла команда «Красная машина», капитаном которой была Анна Щербакова. Команда Марка Кондратюка «Время первых» заняла второе место.
Состав команды «Время первых»: Валиева, Туктамышева, Семененко, Самарин, Хромых, Жилина, Кондратюк (капитан), Мишина/Галлямов, Павлюченко/Ходыкин.
Состав команды «Красная машина»: Коляда, Мозалёв, Игнатов, Самоделкина, Петросян, Акатьева, Щербакова (капитан), Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский.
Новость по темеКоманда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала
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