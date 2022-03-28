Елизавета Туктамышева тремя словами описала команды-участницы Кубка Первого канала

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева тремя словами описала команды «Красная машина» и «Время первых», которые приняли участие в Кубке Первого канала в Саранске.

«Одна большая семья», — написала Туктамышева в соцсетях, комментируя фотографию со всеми участниками.

Туктамышева выступила за команду «Время первых», в которой также были Камила Валиева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

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