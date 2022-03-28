Александр Жулин оценил слова Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение о возможном завершении карьеры чемпионкой Игр 2022 года в Пекине Анной Щербаковой. Ранее Щербакова не исключила, что уйдёт из спорта по окончании сезона.

«Мне кажется, что сейчас такая ситуация — вообще ничего не понятно. Всё на эмоциях, все в ужасе от того, что будет происходить завтра, каждый день что-то меняется.

Я бы сейчас сидел ровно на мягкой части своего тела, не обращая внимания ни на слова Ани, ни на что. Как всё кончится, будем дальше смотреть», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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