Команда Тутберидзе в стихах поздравила Анну Щербакову с 18-летием

В соцсетях команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый олимпийской чемпионке 2022 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой. Сегодня, 28 марта, Щербаковой исполнилось 18 лет.
«Тебе желаем, Аня, в день рождения,
Чтоб каждый миг счастливой ты была!
Наград высоких в спорте и терпения!
В судьбе удачи, а в душе тепла!» — отмечается в поздравлении команды Тутберидзе в адрес Щербаковой.
Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России (2022), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
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