Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова Габриэлы Пападакис о ЧМ без россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки, пятикратной чемпионки мира, французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду с Гийомом Сизероном. Ранее Пападакис, комментируя отстранение российских фигуристов от международных соревнований, заявила: «Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения».

«Думаю, что свободно дышать им недолго осталось», — приводит слова Татьяны Тарасовой «Спорт-экспресс».

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