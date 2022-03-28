Жулин — о словах Пападакис: скоро они поймут, что такие высказывания приведут их к краху

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова олимпийской чемпионки, пятикратной чемпионки мира, французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду с Гийомом Сизероном. Ранее Пападакис, комментируя отстранение российских фигуристов от международных соревнований, заявила: «Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения».

«Ну молодец, что сказала. Это выдающаяся пара, которая очень хорошо катается. Сейчас весь мир заявляет, что мы изгои, что мы какие-то страшные существа.

Думаю, они очень скоро разберутся и поймут, что такие слова и их европейское поведение во всех смыслах приведёт их к краху. Пусть говорят что хотят», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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