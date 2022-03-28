Лайшев — о словах Пападакис: они понимают, что их медали на ЧМ без россиян — туфта

Президент центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал резонансные слова французской фигуристки Габриэлы Пападакис, которая выступает в танцах на льду вместе с соотечественником Гийомом Сизероном. Ранее Пападакис заявила о хорошей атмосфере на чемпионате мира в Монпелье (Франция) без россиян, которых отстранили от соревнований.



«Пользуясь случаем, поздравляю Аню Щербакову с днём рождения. Желаю ей всего самого лучше, пусть продолжает нас радовать.



Что касается слов Пападакис, то они себя так ощущают. Они понимают, что чемпионат мира без русских — профанация. Думаю, Пападакис осознаёт, что без соперничества с нашими фигуристами все медали этого турнира — туфта. Именно этим я объясняю такие слова», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.