Татьяна Навка — о словах Пападакис: олимпийская чемпионка могла быть выше всего этого

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова олимпийской чемпионки, пятикратной чемпионки мира, французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду с Гийомом Сизероном. Ранее Пападакис, комментируя отстранение российских фигуристов от международных соревнований, заявила: «Признаюсь, что отсутствие россиян на чемпионате мира — нечто особенное. К ним нет доверия со стороны других фигуристов из-за украинских событий и допинговых скандалов. На них косо смотрят. Без них на турнире меньше напряжения».
«Спорт всегда должен оставаться в стороне от политики. Тот факт, что спортсменов втягивают в эту историю, — очень неприятно и отвратительно.
Кто-кто, а олимпийская чемпионка и чемпионка мира могла, на мой взгляд, быть выше всего этого. Если ты сильный, то ты должен подходить с позиции уверенного в себе и благородного человека», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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