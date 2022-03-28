Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева опубликовала пост после выступления на Кубке Первого канала

Камила Валиева опубликовала пост после выступления на Кубке Первого канала
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила подборку фотографий с Кубка Первого канала, который прошёл в Саранске. Команда «Время первых», за которую выступала Валиева, проиграла команде «Красная машина».

«Вы команда мечты. Спасибо каждому», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Помимо Валиевой, в команде «Время первых» были Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022