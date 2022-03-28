Камила Валиева опубликовала пост после выступления на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила подборку фотографий с Кубка Первого канала, который прошёл в Саранске. Команда «Время первых», за которую выступала Валиева, проиграла команде «Красная машина».

«Вы команда мечты. Спасибо каждому», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Помимо Валиевой, в команде «Время первых» были Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

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