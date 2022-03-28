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Танцевальный дуэт Шевченко — Ерёменко распался

Танцевальный дуэт Шевченко — Ерёменко распался
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Российский танцевальный дуэт Софья ШевченкоИгорь Ерёменко распался. Об этом рассказал тренер спортсменов Александр Свинин. Шевченко решила завершить карьеру. Она сосредоточилась на учёбе. Теперь Ерёменко ищет новую партнёршу. Пока возможные варианты спортсмена не называются.

«Они распались, девочка решила заняться учебой, не знаю, вернется или нет, но сейчас не катается. Мальчику ищем партнершу, пока определенности нет», — цитирует Свинина РИА «Новости».

Шевченко и Ерёменко — победители финала Гран-при среди юниоров, призёры юниорского чемпиона мира. На чемпионате России — 2021 они заняли четвёртое место.

Напомним, российских фигуристов отстранили от международных соревнований на фоне ситуации на Украине. Пока отстранение является бессрочным. Из-за данной ситуации олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова не исключила, что завершит карьеру по окончании сезона.

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