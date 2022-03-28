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Ход Коньком. Десятый выпуск. Кубок Первого Канала и ЧМ
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва празднует день рождения

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва празднует день рождения
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Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва сегодня, 28 марта, отмечает день рождения. Фигуристке исполнилось 32 года.

Боброва – заслуженный мастер спорта России. В паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым Екатерина завоёвывала золото Олимпиады 2014 года и серебро Олимпиады 2018 года в командном турнире, также в активе дуэта золотые медали чемпионата Европы (2013).

В день рождения Боброва вместе с известным комментатором Андреем Журанковым подведёт итоги Кубка Первого канала и чемпионата мира в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком». Выпуск будет доступен здесь. Трансляция начнётся в 18:45 мск.

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