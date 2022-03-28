Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва празднует день рождения
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Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва сегодня, 28 марта, отмечает день рождения. Фигуристке исполнилось 32 года.
Боброва – заслуженный мастер спорта России. В паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым Екатерина завоёвывала золото Олимпиады 2014 года и серебро Олимпиады 2018 года в командном турнире, также в активе дуэта золотые медали чемпионата Европы (2013).
В день рождения Боброва вместе с известным комментатором Андреем Журанковым подведёт итоги Кубка Первого канала и чемпионата мира в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком». Выпуск будет доступен здесь. Трансляция начнётся в 18:45 мск.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
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