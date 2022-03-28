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Ход Коньком. Десятый выпуск. Кубок Первого Канала и ЧМ
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
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Результаты Кубка Первого канала и чемпионата мира: «Ход коньком» в прямом эфире!

Результаты Кубка Первого канала и чемпионата мира: «Ход коньком» в прямом эфире!
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Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком» подводят итоги Кубка Первого канала и чемпионата мира по фигурному катанию, который прошёл в Монпелье (Франция).

Эксперты выскажутся о потерях и победах, травмах и слезах спортсменов на прошедших турнирах.

Кубок Первого канала прошёл в Саранске. Его выиграла команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова. В состав коллектива также вошли: Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

На чемпионате мира российские спортсмены не выступили из-за санкций ISU.

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