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Евгения Медведева снялась для обложки журнала Maxim

Евгения Медведева снялась для обложки журнала Maxim
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала героиней юбилейного мартовского номера журнала Maxim.

Издание анонсировало обложку со спортсменкой заголовком «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель». Номер поступит в продажу 1 апреля.

Фото: https://www.maximonline.ru/

«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по её абонементу», — говорится в описании номера.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

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