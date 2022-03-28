Евгения Медведева снялась для обложки журнала Maxim

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала героиней юбилейного мартовского номера журнала Maxim.
Издание анонсировало обложку со спортсменкой заголовком «Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель». Номер поступит в продажу 1 апреля.
Фото: https://www.maximonline.ru/
«Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по её абонементу», — говорится в описании номера.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 28 марта 2022
-
19:31
-
19:08
-
18:58
-
18:45
-
18:00
-
17:36
-
16:03
-
14:34
-
14:15
-
14:04
-
13:23
-
12:44
-
12:26
-
12:16
-
12:05
-
10:57
-
10:27
-
10:03
-
09:46
-
09:30
-
09:04
-
08:37
-
07:57
-
07:51
-
07:43
- 27 марта 2022
-
23:49
-
23:27
-
23:18
-
23:09
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:12