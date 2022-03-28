Евгения Медведева рассказала, как решилась сняться для журнала Maxim

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как приняла решение сняться для юбилейного мартовского номера журнала Maxim. Он поступит в продажу 1 апреля.

«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент», — приводят слова Медведевой социальные сети издания.

Ранее Медведева приняла участие в Кубке Первого канала в качестве члена группы поддержки. Победителем командного первенства стала команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Она набрала 145 очков. Команда «Время первых», капитаном которой был Марк Кондратюк, набрала 141 балл.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!