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Ход Коньком. Десятый выпуск. Кубок Первого Канала и ЧМ
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18:45 Мск
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Евгения Медведева оценила итоги Кубка Первого канала

Евгения Медведева оценила итоги Кубка Первого канала
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала итоги Кубка Первого канала.

Победителем командного первенства стала команда «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Она набрала 145 очков. Команда «Время первых», капитаном которой был Марк Кондратюк, набрала 141 балл.

«Кубок Первого канала подошёл к концу. Хочется поблагодарить Первый канал за организацию турнира и популяризацию нашего вида спорта. Слова благодарности всем участникам за то, что выкладывались на все 100%. Нам всем нужны положительные эмоции. Всем нашим фигуристам желаю здоровья и как можно скорее вернуться к международным стартам!» — написала Медведева в своих социальных сетях.

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